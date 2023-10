Kraków. W Forcie 50A Lasówka prace postępują. Strzelnica sportowa już gotowa. Docelowo ma tu powstać muzeum polskiej... przestępczości

- Następny w kolejności będzie remont i izolacja kolejnych części dachu, a jeżeli tylko fundusze pozwolą to przejdziemy do bardziej widocznych prac czyli elewacji. W okresie jesienno-zimowym chcemy oczyścić teren z wiatrołomów i rozpocząć instalację drewnianych stanowisk do strzelania z kuszy i z łuku. Będziemy również czekać na rozstrzygnięcie wyników budżetu obywatelskiego do którego zgłosiliśmy projekt "Zielona Twierdza - Wiślany Fort dla mieszkańców" - mówi Michał Gołąb.