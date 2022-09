Kraków. VII Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa.

Celem tej cyklicznej inicjatywy jest przede wszystkim propagowanie zdrowego wypoczynku i promowanie wśród seniorów aktywności ruchowej. To także popularyzacja różnych dyscyplin sportowych wśród krakowian 65+. Nie do przecenienia jest również okazja do integracji i dobrej zabawy z odrobiną rywalizacji. Finałem imprezy będzie wyłonienie mistrzów – kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: 65+, 70+, 75+ i 80+.

VII Mistrzostwa Krakowa Seniorów 65+ zostaną przeprowadzone w dziesięciu dyscyplinach sportowych, takich jak: badminton, bule, biegi, nordic walking, pływanie, ringo, rowerowy tor przeszkód, tenis stołowy, tenis ziemny, wielobój sprawnościowy. W programie także aqua aerobic, czyli gimnastyka w wodzie. Zawodniczki i zawodnicy będą rywalizować o puchar prezydenta i medale.

Organizatorem mistrzostw jest Urząd Miasta Krakowa − Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w którym funkcjonuje referat ds. seniorów. Imprezę realizują Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej − Zarząd Wojewódzki oraz Klub Sportowy „Bronowianka”. Partnerami wydarzenia są: Rada Krakowskich Seniorów i miejska sieć Centrów Aktywności Seniorów.