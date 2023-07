Kraków. Upały na zmianę z ulewami. Co się dzieje z klimatem? "Coraz więcej energii w atmosferze, coraz gwałtowniejsze zjawiska"

Upały na zmianę z ulewami. Co się dzieje z klimatem?

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegli, że we wtorek 25 lipca przez miasto mogą przejść burze z gradem, którym będą towarzyszyć porywy wiatru do 75 kilometrów na godzinę. W ostatnim czasie pogoda w stolicy Małopolski jest bardzo zmienna. Jeszcze kilka dni temu krakowianie zmagali się z upałami, w efekcie których miejscy urzędnicy uruchamiali kurtyny wodne m.in. na Rynku Głównym, a teraz muszą uważać na gwałtowne ulewy. Zdaniem naukowców do takiej zmienności w pogodzie trzeba się przyzwyczaić, a jest ona efektem coraz bardziej ocieplającego się klimatu w Polsce.