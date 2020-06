Kraków. Ulica Bieżanowska w końcu zostanie otwarta

Ulica Bieżanowska - na odcinku od ul. Nad Potokiem do ul. Jerzmanowskiego - remontowana była od kwietnia 2019 roku. I była wyłączona z ruchu ogólnego.

Urzędnicy miejscy podpisali z wykonawcą taką umowę, że zgodnie z nią na zakończenie remontu ok. 750 metrowego odcinka ulicy dostał... ponad 1,5 roku.

W końcu nastąpi jednak przełom dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.

"W sobotę, 27 czerwca zostanie przywrócony ruch pojazdów na ulicy Bieżanowskiej. W związku z tym zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu linii autobusowych" - informują urzędnicy miejscy.

Linie autobusowe:

nr 143 – zostanie przywrócona na stałą trasę. W okresie wakacji linia będzie kursować z częstotliwością co 20 minut w godzinach szczytu, co 30 minut poza godzinami szczytu oraz co 40 minut w dni wolne;