Kraków. Układają nawierzchnię na placu Biskupim. Inwestycja ma potrwać do końca roku [ZDJĘCIA]

Środkowa strefa to przestrzeń dla dzieci z placem zabaw. Znajdą się tam m.in. trampoliny i ścianka zabawowa oraz miejsce do rysowania kredą czy gry w klasy. Natomiast strefa znajdująca się przy ul. Krowoderskiej jest przekształcana w plac miejski. Zlikwidowano tam naziemny parking. Zastąpi go nowa nawierzchnia, dekoracyjne oświetlenie, ławeczki oraz fontanna.

Miejsca postojowe wyznaczono na ul. Biskupiej i wokół placu. Zaplanowano tam też uspokojenie ruchu oraz montaż stojaków rowerowych, co ma wpłynąć korzystnie na komfort ruchu pieszego i rowerowego.