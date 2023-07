Kraków. Trzej święci Janowie po konserwacji. Studentka ASP przeprowadziła gruntowne prace badawczo-konserwatorskie nad dziełem

- W 2013 roku po raz pierwszy miałam możliwość przeglądu skarbca bazyliki Mariackiej i do żadnego z ujrzanych tam obiektów nie wracałam myślami tak często, jak do gotyckiego przedstawienia „Trzech świętych Janów“, z zamontowaną na odwrociu niezwykłą konstrukcją stabilizującą, bardzo dobrze przemyślaną i niepodobną do żadnej innej znanej mi z naszych terenów, oraz z bardzo słabej jakości rekonstrukcjami w miejscach rozległych ubytków warstwy malarskiej i zmianami w partiach złoceń. Od tego czasu, kiedy miałam okazję przeglądać obrazy tablicowe w polskich kościołach i muzeach, wypatrywałam konserwatorskich analogii z mariackim obrazem –mówi dr Aleksandra Hola – promotorka pracy.