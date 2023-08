Kraków. Trasy Pychowicka i Zwierzyniecka – jest raport z konsultacji społecznych

Przypomnijmy, że Trasę Pychowicką zaplanowano od oddanej niedawno do użytku Trasy Łagiewnickiej (kończy się na ul. Grota-Roweckiego) do ul. Księcia Józefa, a Trasę Zwierzyniecką od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia (w jej ramach ma powstać tunel pod wzgórzem bł. Bronisławy, na którym znajduje się Kopiec Kościuszki). Obie nowe drogi mają mieć po dwa pasy w każdym kierunku. Zadanie ma też objąć budowę linii tramwajowej z planowanego węzła w Przegorzałach na Salwator. Przy ul. Księcia Józefa zaplanowano węzeł przesiadkowy z pętlą tramwajową, pętlą autobusową, parkingiem park&ride i przystankiem dla autobusów turystycznych.