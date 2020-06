Kraków. Tak wyrzuca się ludzi z domów. Przyszli i... zniszczyli im mieszkanie

"Takie rzeczy dzieją się w Krakowie!" - alarmuje Federacja Anarchistyczna, która stara się pomóc lokatorom z ulicy Radziwiłłowskiej. Właściciel mieszkania przyszedł do Pana Zbigniewa i jego żony z ekipą robotników i... totalnie zdemolowali im lokum. Rzeczy wylądowały na podwórku, w tym nawet wanna, zniszczono sufit, robiąc w nim wielką dziurę, gruz pozostawiono w pokojach. Nie cały, część wykorzystano do... zapchania rur! I to się dzieje w samym centrum miasta, w biały dzień. Przypomnijmy, że ul. Radziwiłłowska znajduje się pomiędzy ul. Lubicz i Kopernika, krok od Plant.