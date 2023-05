Kraków. Szukasz pracy? Weź udział w Targach Pracy i Przedsiębiorczości „Majówka z pracą”

Określisz swoje mocne i słabe strony

Przyjdź do strefy wystawienniczej, gdzie będziesz mógł porozmawiać z przedstawicielami firm poszukujących osób do pracy. To również miejsce, w którym wspólnie z doradcą zawodowym określisz swoje mocne i słabe strony oraz skonsultujesz dokumenty aplikacyjne.