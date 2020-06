Kraków. Suplement diety na koronawirusa, słaby internet, wycieczki, których nie można odwołać. Rzecznik konsumentów ma pełne ręce roboty

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

Dużo było również sytuacji, w których klienci zamawiali towar, a później go nie otrzymywali. Na zwrot pieniędzy też nie mieli co liczyć. - W kilku sprawach podjęto interwencję u przedsiębiorcy - informuje Gramatyka.

Zgłoszenia dotyczyły również zakupów na odległość. Klienci kupowali środki ochrony osobistej czy do dezynfekcji, a później okazywało się, że wcale nie mają takich właściwości, o jakich zapewniał sprzedawca.

- Z ciekawszych spraw wskazać należy oferowanie starszym osobom na początku marca suplementu diety, który miał być przedstawiany jako skuteczne lekarstwo na koronawirusa, co było oczywiście nieprawdą - wskazuje Gramatyka.

Pandemia koronawirusa dała duże pole do popisu dla oszustów. Prześcigają się oni w pomysłach, jak wyciągnąć pieniądze od ludzi, najczęściej starszych, samotnych, których łatwo wprowadzić w błąd. Jerzy Gramatyka, miejski rzecznik konsumentów w Krakowie, został wręcz zasypany zgłoszeniami o oszustwach na koronawirusa.

Rzecznik odbiera przeróżne zgłoszenia. Jak wiadomo, pandemia koronawirusa zamknęła społeczeństwo w domach. Ludzie zaczęli częściej niż zwykle korzystać z internetu, przez co przeciążone były niektóre platformy, choćby służące do zdalnego nauczania, ale też serwisy z filmami do oglądania w sieci.