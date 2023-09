Kraków. Strzelnica na Woli Justowskiej stanie się Domem Krakowskiego Sportu

MuFo od 2018 r.

Historyczna drewniana strzelnica, zlokalizowana przy ul. Królowej Jadwigi 220, od września 2018 roku pełniła czasowo funkcję oddziału Muzeum Fotografii w Krakowie (MuFo). Miasto przygotowało i udostępniło tę lokalizację dla instytucji kultury, aby umożliwić MuFo działalność muzealną w związku z trwającą modernizacją ówczesnej siedziby głównej przy ul. Józefitów 16. Dodatkowo w tym czasie ruszyły prace adaptacyjne i budowlane w zakupionym w 2016 roku budynku zabytkowej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej. Został on przystosowany do prowadzenia szeroko zakrojonej działalności wystawienniczej, umożliwiającej prezentację bogatej kolekcji fotografii i sprzętu fotograficznego. Dziś obydwa obiekty MuFo – Rakowicka i Józefitów pełnią liczne funkcje muzealne, artystyczne i społeczne.

W listopadzie 2020 roku zabytkowa willa przy ul. Józefitów 16 zaczęła działać jako oddział MuFo prezentująca pracę muzealników, otwarte pracownie, historię budynku i jego znaczenie dla powojennego polskiego kina. Z kolei w grudniu 2021 roku, po trwających niemal dwa lata pracach budowlanych, zabytkowy budynek dawnej Zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 został dostosowany do potrzeb nowoczesnego muzeum i stał się główną, chętnie odwiedzaną siedzibą MuFo. Po pracach modernizacyjnych siedziba przy ul. Rakowickiej oraz oddział przy ul. Józefitów stały się popularnymi i lubianymi miejscami udostępniającymi i promującymi sztukę fotografii, a także skupiającymi inicjatywy z tego obszaru.

Dom Krakowskiego Sportu

Od 2024 roku strzelnica stanie się Domem Krakowskiego Sportu. Na bazie obecnego wyposażenia przygotowana zostanie wystawa nawiązująca do historii krakowskiego sportu zawodowego i amatorskiego. Miejsce zachowa także wszystkie elementy otwartości. Pozostanie tutaj restauracja i ogród otwarty dla mieszkańców dzielnicy i innych części Krakowa. Przestrzeń ma przede wszystkim pełnić rolę integracji społecznej.

Historia WKS Wawel, dziedzictwo Twierdzy Kraków i strzelectwo

– Muzeum Fotografii MuFo gościło przez pięć lat w zabytkowej strzelnicy pełniącej rolę czasowego oddziału instytucji. Prowadzenie działalności wystawienniczej i społecznej w dzielnicy Wola Justowska pozwoliło nam być w kontakcie z naszą stałą publicznością, ale i pozyskać nową dla naszych przyszłych placówek. Odkąd zakończyliśmy remonty, chcemy się skupić na rozwoju odnowionych placówek, także w relacji z ich otoczeniem. Tym samym oddajemy historyczną strzelnicę jej zarządcy, aby wyzwolony w tamtym miejscu potencjał lokalny mógł być kontynuowany przez ZIS. Miejsce to tak silnie związane z historią WKS Wawel, dziedzictwem Twierdzy Kraków i strzelectwem – to doskonała przestrzeń na przypominanie historii sportu w połączeniu z codzienną otwartością dla mieszkańców. Dziękujemy za możliwość prowadzenia tu naszej działalności – to było ciekawe i pożyteczne doświadczenie. Tymczasem życzymy Zarządowi Infrastruktury Sportowej w Krakowie zrealizowania ciekawych pomysłów wpisujących się w atmosferę, dziedzictwo i genius loci tego unikalnego miejsca – mówi Marek Świca, dyrektor Muzeum Fotografii MuFo w Krakowie.