Kraków. Straż miejska czyści Nową Hutę i są efekty na witrynach lokali [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Nowohuckie instytucje, nowohuccy lokalni przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli do 29 maja br. czas na dostosowanie się do przepisów obowiązujących w parku kulturowym na terenie Nowej Huty. Od tego dnia strażnicy miejscy przeprowadzili już z nimi ponad 300 rozmów, zakończonych m.in. nałożeniem 51 mandatów karnych, pouczeniem 39 osób, a w 6 przypadkach skierowaniem spraw do sądu. O co chodzi?