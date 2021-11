Kraków. Stella-Sawickiego do remontu. Robotnicy też w rejonie Wybickiego. Będą utrudnienia

Drogowcy będą pracować tam do poniedziałku, 6 grudnia (do wczesnych godzin porannych)*.

Skrzyżowanie

We wtorek, 7 grudnia pojawią się lokalne zawężenia chodnika i jezdni na skrzyżowaniu ulic Bratysławska – Wybickiego i dr. Twardego. Ma to związek z przygotowaniami do robót sieciowych na potrzeby budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.