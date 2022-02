Kraków. Stają w obronie pomnika Piotra Skargi na placu św. Marii Magdaleny. Zawiązał się komitet

O planach, zgodnie z którymi plac św. Marii Magdaleny czeka rewolucja i m.in zniknie z niego kolumna z Piotrem Skargą, krakowscy urzędnicy informowali jesienią ubiegłego roku. Jak przekazywał magistrat, planowane jest - w tym roku - zerwanie dotychczasowej nawierzchni i wprowadzenie tam trawnika. W ramach przebudowy placu przewidziano wyprowadzkę z niego i przenosiny w nowe miejsce pomnika sławnego kaznodziei. Powróciła koncepcja sprzed kilkunastu lat, by stanął nieopodal, na terenie Collegium Broscianum UJ, czyli w sąsiedztwie kościoła świętych Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej.

Wobec tych zapowiedzi zaprotestowały i stanęły w obronie monumentu: Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, Młodzież Wszechpolska, Wspólnota Miłosierdzia Bożego z siedzibą w Solecznikach na Wileńszczyźnie. Powstała petycja „Skarga Zostaje!”, skierowana do prezydenta Jacka Majchrowskiego, pod którą podpisało się dotąd ponad 11 tys. osób. Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi wystosowało również list otwarty do prezydenta Krakowa.

- O szczegółach likwidacji pomnika władze miasta uparcie milczą. Na ten moment wiemy jedynie, że w projekcie do Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa kwota 1,4 mln zł, przewidziana na „rewitalizację” placu św. Marii Magdaleny, została uznana za zbyt małą. Mimo to władze Krakowa nie uznały za stosowne wycofania się z kompromitującego pomysłu - komentują teraz obrońcy pomnika.

W skład Komitetu Obrony Pomnika Księdza Piotra Skargi weszli m.in. prof. Jan Żaryn - dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego, dr Jarosław Szarek - historyk, Barbara Nowak - małopolska kurator oświaty, ks. prof. Tadeusz Guz - teolog, filozof, Adam Lach - przewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ Solidarność, Adam Bujak oraz Stanisław Markowski - artyści fotograficy, Jan Pospieszalski - muzyk i publicysta, Witold Gadowski - publicysta, Kazimierz Cholewa - działacz społeczny, Jerzy Skoczylas - satyryk, członek kabaretu „Elita”. Akces do komitetu zgłaszają kolejne osoby.

Zdaniem przedstawicieli komitetu, "idea likwidacji pomnika uznawanego powszechnie za wielkiego patriotę Piotra Skargi, w kontekście jego zasług dla Krakowa, Wilna i wschodnich terenów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, przypomina najciemniejsze karty historii Polski i budzi kontrowersje porównywalne z niedawną uchwałą w sprawie zmiany nazwy Ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie".

Msza św. w intencji beatyfikacji ks. Piotra Skargi, na którą zaprasza Komitet, zostanie odprawiona w 6 lutego o godz. 12.30 w krakowskim kościele pw. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej. Publiczny Różaniec za Ojczyznę będzie odmawiany po mszy pod pomnikiem Skargi na placu naprzeciwko tej świątyni.