Kraków. Spacerował bez spodni i majtek pod szkołą. Ukarali go strażnicy

Opisywany mężczyzna nadal tam przebywał. Głośno krzyczał i był nadpobudliwy. Strażnicy okryli go kocem termicznym oraz, ze względu na niską temperaturę, umieścili w radiowozie. - Ostatecznie ukaraliśmy go 2 mandatami karnymi na łączną kwotę 600 zł - podaje straż miejska. To kara za dwa wykroczenia - nieobyczajny wybryk i zakłócanie porządku publicznego.

Mężczyzna został zabrany do szpitala na obserwację. Nieznane są powody jego zachowania.