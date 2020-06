Dzisiejszy poranek na giełdzie samochodowej na Rybitwach jeszcze nie przypomina typowego sprzed epidemii. Co prawda, coraz więcej zainteresowanych pojawia się na placu handlowym, jednak trudno mówić tu o powrocie do normalności. Obiektyw aparatu nie uchwycił zakupowego szału, ale za to "przyłapał" handlarzy czy kupujących na wykonywaniu rutynowych czynności, które w tak specyficznej, surowej scenerii, jaką jest giełda, nabrały charakterystycznego uroku. Przejdzie do galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda handel na placu w Rybitwach.