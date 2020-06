Kraków. Smażmy kiełbaskę, póki można. Bagry z zakazem grillowania!

Władze miejskie porządkują Bagry pod względem prawnym. To popularne wśród krakowian kąpielisko zyska nową nazwę (Park Miejski Bagry Wielkie) oraz nowy regulamin. Najważniejsza zmiana w nim, to zakaz grillowania. Jeszcze w poprzedni weekend, gdy było ciepło, mieszkańcy tłumnie udali się na Bagry, a jedną z ich aktywności było grillowanie. Teraz będzie to już niemożliwe.