Kraków. Seria mniejszych remontów w mieście. Może na twojej ulicy?

Korekta organizacji ruchu na ul. Bociana

W związku z kolejnym etapem robót przy kanalizacji deszczowej, od 20 grudnia nastąpi korekta organizacji ruchu na ul. Bociana.

Od tego dnia prace prowadzone będą na jezdni i chodniku po wschodniej stronie ul. Bociana. Stąd ruch pieszych przeniesiony będzie na drugą stronę ulicy, gdzie wyznaczony będzie korytarz. Na ul. Bociana nadal będzie utrzymany ruch jednokierunkowy (od strony wschodniej).

Wprowadzona od 20 grudnia korekta obowiązywać będzie przez około trzy tygodnie.

Dzielnica IV – Prądnik Biały

W dzielnicy trwa remont ul. Smętnej. Obowiązują lokalne zmiany w organizacji ruchu. Prace potrwają do 17 grudnia, a ich koszt to ok. 300 tys. zł.

13 grudnia (poniedziałek) rozpoczęto remont chodników wzdłuż ul. Mehoffera. Roboty potrwają do końca grudnia, a ich koszt to ok. 280 tys. zł. Tego samego dnia rozpoczęły się prace na ul. Piaszczystej. Odnowiona zostanie nawierzchnia jezdni na odcinku od pętli autobusowej (bez zmian dla komunikacji miejskiej) do końca ślepego odcinka ulicy. Roboty potrwają 2-3 dni. Ich koszt to ok. 150 tys. zł.