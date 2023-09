Kraków. Rzeka Serafa i potok Malinówka. Zbiorniki retencyjne gotowe Piotr Rąpalski

Wody Polskie w Krakowie zakończyły prace na zbiornikach Malinówka 1, Malinówka 2 i Serafa 2. Suche zbiorniki przeciwpowodziowe przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Serafy. Koszt budowy tych trzech zbiorników to prawie 30 mln zł. Na to czekali mieszkańcy często zalewanego podczas mocnych deszczów Bieżanowa.