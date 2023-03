Kraków. Ruina dawnego portu nad Wisłą zamieni się w Marinę Krakowską z hotelem oraz biurami. Będzie unijne dofinansowanie?

Z mariny będą także mogli korzystać policyjni wodniacy, pracujący na co dzień na rzece Wiśle.

- Powstaną też obiekty administracyjno-biurowe, socjalne, hotelowe, handlowe i rekreacyjne. Do tego zrewitalizowany zostanie brzeg Wisły na długości ponad kilometra - przekonuje nas Michał Sobolewski.

Jak się dowiedzieliśmy, jest już gotowa dokumentacja projektowa, na podstawie której wybudowany zostanie nowy port. Koszt inwestycji to ok. 100 mln złotych. - Przygotowujemy się właśnie do aplikowania o fundusze unijne - dodają w Zarządzie Infrastruktury Sportowej.