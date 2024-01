Kraków. Rozłam w projekcie Friza? Głośne odejście jednego z członków GenZie. Znamy powód

- Uważam, że tak, bo to była logiczna kolej rzeczy, że się oddaliliśmy przez to, że chociażby mijaliśmy się na nagrywkach. (...) Automatycznie fakt tego, że rozstaliśmy się z Wiką wpłynął na to, że ja zamknąłem się na swoje grono i Wika też dostała fajną opiekę od genziaków i ja nie chciałem być w to wmieszany. - wytłumaczył Patryk.