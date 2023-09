Kraków. Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Czy zablokuje wuzetki i plany miejscowe? "Część gmin w trudnej sytuacji"

Rewolucja w planowaniu przestrzennym. Co oznacza dla Krakowa?

24 września wejdą w życie bardzo ważne zmiany w planowaniu przestrzennym, do których muszą dostosować się wszystkie samorządy, a wśród nich także Kraków. Nowe przepisy zakładają, że do końca 2025 r. miasto powinno mieć uchwalony plan ogólny, który zastąpi obowiązujące obecnie studium zagospodarowania przestrzennego. Przypomnijmy, że to naczelny dokument planistyczny miasta, z którym wszystkie plany miejscowe muszą być zgodne. Kraków jest nimi pokryty w blisko 80 procentach.

Co bardzo ważne, jeśli krakowscy urzędnicy i radni nie zdążą przygotować oraz uchwalić planu ogólnego do końca 2025 r., od 1 stycznia 2026 r. krakowski magistrat nie będzie mógł wydać żadnej decyzji o warunkach zabudowy. Z kolei Rada Miasta Krakowa nie będzie mogła uchwalać kolejnych planów zagospodarowania przestrzennego, które są bardzo ważne, bo mogą ochronić jakiś teren zielony przed zabudową. Wyznacza się w nich również, gdzie mogą powstać nowe osiedla, szkoły, drogi itp.

Historyczne wuzetki

Jednak dyrektor Elżbieta Szczepińska uspokajała radnych, że Kraków jest w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu do gmin, które mają niewiele planów miejscowych. - Możliwe, że do 1 stycznia 2026 r. Kraków będzie nimi pokryty niemal w stu procentach - mówiła urzędniczka krakowskiego magistratu. W takiej sytuacji wydawanie przez urzędników nowych "wuzetek" nie będzie już konieczne. Inwestorzy będą mogli otrzymać pozwolenie na budowę na podstawie uchwalonych planów miejscowych i w oparciu o warunki zabudowy, które wydano już wcześniej.

Zgodnie z nowymi przepisami "wuzetki" będą ważne pięć lat. Ale nie dotyczy to decyzji o warunkach zabudowy, które zostały wydane przez wejściem w życie planu ogólnego. - To bardzo źle, bo wiemy, jakie są obecnie sytuacje z historycznymi wuzetkami. Inwestorzy sięgają po decyzje wydane lata temu i na ich podstawie zabudowują tereny zielone - zauważył Łukasz Maślona z "Krakowa dla Mieszkańców".

Wuzetka to potoczne określenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest podstawą do uzyskania pozwolenia na budowę. Na podstawie wuzetek deweloperzy mogą budować w zasadzie co chcą, i gdzie chcą. Taka zabudowa prowadzi do chaosu przestrzennego, także w Krakowie.

Dlatego radni ciągle powtarzają, że potrzeba uchwalania kolejnych planów miejscowych, które jasno wskazują, co i gdzie może powstać. Wówczas jest szansa, że dany obszar miasta będzie rozwijał się w sposób zrównoważony i poza betonem pojawią się tereny zielone, a prócz bloków szkoły i przedszkola.