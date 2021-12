Kraków. Remont na ul. Meiera. Tak pojadą autobusy nr 137 i 503 Piotr Rąpalski

W sobotę, 18 grudnia, remontowana będzie nawierzchnia jezdni na ul. Meiera. W godz. od ok. 7.00 do 22.00 zostanie wyłączony dojazd autobusów do pętli „Górka Narodowa Wschód”. Swoje trasy zmienią linie nr 137 i 503.