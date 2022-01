Kraków. Radni zdecydowali: dorożki bez zakazu funkcjonowania na terenie miasta Ewa Wacławowicz

Archiwum Andrzej Banas / Polska Press

12 stycznia Rada Miasta Krakowa pochyliła się nad obywatelskim projektem uchwały autorstwa KSOZ. Zobowiązuje on prezydenta Jacka Majchrowskiego m.in. do wprowadzenia zakazu wjazdu dorożek konnych na Rynek Główny oraz likwidacji postoju dorożek na Rynku, a jako ostateczny termin wprowadzenia postulowanych zmian wskazano 31 grudnia 2022 roku. Aktywiści KSOZ uzasadniają konieczność realizacji w/w postulatów m.in. licznymi wypadkami z udziałem koni, które stanowiły zagrożenie dla mieszkańców bądź turystów czy nadmiernym eksploatowaniem zwierząt w trakcie upałów. Za wprowadzeniem zmian ma też ich zdaniem przemawiać fakt, że podobne zakazy obowiązują już m.in. "w Londynie, Paryżu, Rzymie czy Barcelonie i wielu innych miastach świata". W trakcie dyskusji jaka się wywiązała nie brakowało emocji. Nerwy puściły choćby radnemu Wantuchowi, który nazwał aktywistów "szalonymi ekologami" a samą dyskusję określił jako absurdalną. Radny Stanisław Zięba zawnioskował zaś o wprowadzenie trybu drugiego czytania. Decyzją Przewodniczącego ten punkt obrad został zawieszony aż do głosowania (które miało miejsce po zamknięciu obecnego wydania gazety), które przyniosło ostateczne rozstrzygnięcie w postaci odrzucenia projektu uchwały.