Blisko 5,6 tys. osób podpisało się pod apelem KSOZ w sprawie koni dorożkarskich. Czy pytanie trafi do referendum? Aleksandra Łabędź

Pod apelem Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt w sprawie dodania do zapowiadanego referendum lokalnego pytania „Czy jesteś za wprowadzeniem zakazu funkcjonowania dorożek konnych w Krakowie?" zebrano blisko 5,6 tys. podpisów. We wtorek, 20 czerwca prezes KSOZ Agnieszka Wypych przekazała wszystkie zebrane podpisy przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa Rafałowi Komarewiczowi. Stowarzyszenie już od 6 lat domaga się wprowadzenia w Krakowie zakazu ruchu dorożek konnych podobnego do tych, jakie już wprowadzono w Londynie, Paryżu, Rzymie czy Barcelonie i wielu innych miastach świata.