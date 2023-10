Kraków. Przyszłość osiedla Urzędniczego i terenów wzdłuż Mogilskiej. Teva chce się rozbudować, a nad Białuchą ma powstać park

Ochrona przed zabudową

Zabytek przegrał. Zabudowania zajadu "Pod Kotwicą" zniknęły z rejonu Podgórza pod naporem dźwigów i buldożerów. Już dwa lata temu trwał spór konserwatora i dewelopera o to miejsce - ratować czy…

Prezydent Jacek Majchrowski rozpatrzył już uwagi do planu, które zostały złożone przez inwestorów oraz mieszkańców. Wyłania się z nich wstępny obraz tego, w jaki sposób może zmienić się w przyszłości ten kawałek miasta. Jak to zwykle bywa przy okazji tworzenia planów miejscowych, w uwagach ścierają się dwie wizje rozwoju Krakowa. Pierwsza, bardziej betonowa, która zakłada wznoszenie budynków; druga, bardziej przyjazna mieszkańcom, przewidująca tworzenie terenów zielonych.

Biurowiec zamiast domku

Dlatego przedstawiciele SM "Centrum" złożyli uwagę do dokumentu. Domagają się, by przeznaczenie terenu zmienić w taki sposób, żeby budowa nowej siedziby była możliwa. Jednak miasto tej uwagi nie uwzględniło. Urzędnicy podkreślili, że obecnie jest tam boisko sportowe. - Teren ma służyć okolicznym mieszkańcom - stwierdził magistrat.

Ciekawa jest sytuacja przy ulicy Mogilskiej, gdzie w projekcie planu - na prywatnym terenie, na którym znajduje się dom jednorodzinny - urzędnicy dopuścili zabudowę usługową. Jeśli dokument wejdzie w życie w obecnej wersji, w przyszłości w miejscu domku będzie mógł stanąć biurowiec. Uwagę do planu złożył właściciel nieruchomości. Podkreślił, że to jego dom rodzinny, w którym się wychował.

Przekonuje, że dba o rodzinny dom, dokonując różnych remontów. Obawia się, że plan miejscowy zablokuje mu w przyszłości możliwość dalszych prac, a także przebudowy domu. Poprosił urzędników, by jego teren przeznaczyli w dokumencie pod zabudowę jednorodzinną, co będzie zgodne z obecnym zagospodarowaniem działki. Miasto na to jednak nie przystało.

Miejscy urzędnicy zwrócili uwagę, że studium, czyli naczelny dokument planistyczny miasta, z którym wszystkie plany muszą być zgodne, przewiduje na tym terenie zabudowę usługową. Uspokoili jednocześnie, że po wejściu w życie planu miejscowego przebudowa domu będzie możliwa.