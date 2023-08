Kraków. Przyszli zgłosić przestępstwo, a skończyło się na policyjnym pościgu

Wczoraj (31 lipca br.) w godzinach wieczornych do Komisariatu Policji VII w Krakowie zgłosił się mężczyzna, który przyszedł zawiadomić o przestępstwie popełnionym na jego szkodę. Pokrzywdzonemu towarzyszył nietrzeźwy znajomy. Po zakończeniu czynności procesowych z udziałem zgłaszającego policjant wydziału dochodzeniowo-śledczego zauważył, że mężczyźni po wyjściu z komisariatu wsiedli do samochodu, a miejsce za kierownicą zajął … pijany. Funkcjonariusz natychmiast wybiegł z budynku i wspólnie z kierownikiem Ogniwa Wywiadowczo- Patrolowego, podjęli interwencję wobec mężczyzny, który rozpoczął jazdę pojazdem. Po krótkim pościgu samochód został zatrzymany do kontroli. Mężczyzna został przebadany alkomatem. Okazało się, że miał on 2 promile alkoholu w organizmie. Nieodpowiedzialnym kierowcą był 51-letni krakowianin. Ponadto w policyjnej bazie znajdowała się adnotacja, że ma cofnięte uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Teraz 51-latek odpowie za jazdę w stanie nietrzeźwości, a także za kierowanie pojazdem bez uprawnień.