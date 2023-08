Kraków. Przy okazji budowy parku na Białych Morzach uda się odtruć zasoloną rzekę Wilgę? Może powstać specjalny zbiornik na solankę

Co zrobić, żeby odtruć rzekę Wilgę?

Gmina zapowiada, że rozważa różne metody neutralizacji solanki tak, by wprowadzić ją do obiegu zamkniętego. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom nie będzie przedostawała się do gleby oraz Wilgi. Rozważany jest m.in. montaż zbiornika, który gromadziłby solankę, chroniąc w ten sposób środowisko.

W tym momencie odpady dostają się do Wilgi, co przy wysokich temperaturach i w okresach bezdeszczowych sprawia, że stężenia zanieczyszczeń w rzece są wysokie. Przypomnijmy, że początkiem lipca to właśnie z Wilgi wyłowiono ok. 60 kg śniętych ryb, głównie kleni i boleni. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska twierdzi, że prawdopodobną przyczyną tej sytuacji była przyducha, czyli znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Czy do śnięcia ryb przyczyniły się odpady z Białych Mórz? Tego na razie nie wiadomo, bo WIOŚ nie podał jeszcze ostatecznych ustaleń w sprawie tego zdarzenia.