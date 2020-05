Kraków. Przez pandemię lotnisko w Balicach obsłużyło w kwietniu… 52 osoby. Kiedy ruch pasażerski zostanie wznowiony? Jak będzie wyglądał?

Ostatniego dnia kwietnia 2020 r. 25 pasażerów udało się z Kraków Airport do Norwegii samolotem linii Widerøe w ramach lotów repatriacyjnych. Terminal pasażerski jest od kilku tygodni zamknięty, ale samo lotnisko funkcjonuje nadal jako wojskowe i ratunkowe – współużytkowane przez 8 Bazę Transportową i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Brało też udział w akcji LotDoDomu, w ramach której sprowadzano do Polski rodakówk, którzy przez koronawirusa utknęli na obczyźnie.

Zamknięta brama do Krakowa i Małopolski

Lotnisko w Balicach jest na co dzień bramą Krakowa i Małopolski na świat i zarazem kołem zamachowym krakowskiej i małopolskiej turystyki, hotelarstwa, gastronomii, handlu, usług i wielu innych branż - to głównie samolotami wybieramy się na wakacje, do pracy czy w biznesowe podróże, to samolotami docierają do nas turyści.