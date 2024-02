Kraków. Przebudowa Zwierzynieckiej i Kościuszki. Odwiedzamy plac budowy w centrum miasta. Widać już pierwsze elementy torowiska

Emaus przeniesiony

Kolejna, wzbudzająca duże kontrowersje, wycinka w Krakowie. "Były sobie drzewa na al. 29 Listopada. O ironio, pod Wydziałem Leśnym Uniwersytetu Rolniczego. Jeśli to są prace, żeby poszerzyć przestrzeń…

Zmiany 26 lutego lub w marcu

Trwają intensywne prace przy skrzyżowaniu ul. Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Kościuszki. Ułożono już tu wszystkie instalacje podziemne, w tym gaz, który wymagał szczególnej uwagi. W tym momencie prowadzone są prace przy podbudowie skrzyżowania, tak żeby można było układać kolejne warstwy asfaltu. Planowany termin ukończenia robót przy tym skrzyżowaniu to 26 lutego. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, to termin ten zostanie zachowany. Po zakończeniu przebudowy tego skrzyżowania zostanie tu przywrócona stara organizacja ruchu.

Na kolejnym skrzyżowaniu, czyli ul. Senatorskiej i Kościuszki, układane jest torowisko po to, żeby była możliwość zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej.