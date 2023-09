Kraków. Protest przeciwko kładce Kazimierz-Ludwinów nasila się. Klony i nietoperze zagrożone?

Budowa kładki, a de facto monstrualnej struktury, będącej obcym wtrętem w historyczną tkankę miasta, spowodowałyby nieodwracalną dewastację bezcennej zieleni, wyjątkowego charakteru miejsca, pozbawienie mieszkańców jednego z ostatnich miejsc wytchnienia w naszej dzielnicy i na krakowskim brzegu Wisły. Co więcej, to kosztowne przedsięwzięcie, które pochłonie ponad sto milionów złotych, w tym ogromną kwotę z pustej, jak słyszymy, kasy miasta, nie stanowi w żadnej mierze inwestycji priorytetowej w perspektywie życiowych potrzeb mieszkańców, czemu wielokrotnie dawali już wyraz, protestując przeciwko budowie kładki w tym miejscu i w tym kształcie.

Do powyższych zarzutów dołączamy opinie naukowców, którzy przestrzegają, a wręcz protestują razem z nami przeciwko niszczeniu drzew i naturalnych siedlisk m. in cennych gatunków nietoperzy (przesyłamy opinie: prof. Jerzego Szwagrzyka z UR, dr. inż Wojciecha Bobka z Katedry Krajobrazu PK i dr. hab. Tomasza Postawy z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk. Ich opinie są druzgocące.

Pamiętajmy, że budowa, a co za tym idzie, plac budowy obejmuje obszar od ul. Wietora do ul. Paulińskiej, ogromny obszar górnego bulwaru Inflanckiego. Tym samym wykluczając z użytkowania jedyny plac zabaw dla dzieci na Kazimierzu i jedyną siłownię na świeżym powietrzu oraz najkrótszą drogę dla osób odprowadzających dzieci do 4 przedszkoli, szkoły podstawowej, domu dziecka i zakładu opiekuńczego dla dzieci z niepełnosprawnościami. Budowę zaplanowano na 2 lata, ale jak wiadomo, żadna inwestycja w Krakowie nie skończyła się zgodnie z planem, czyli i tu można założyć 3 lata. To jest skandal!