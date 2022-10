Kraków. Program Budowy Parkingów Lokalnych - będzie można wnioskować o budowę miejsc postojowych

- Jeżeli weryfikacja takiego wniosku będzie pomyślna, to trafi on do Rady Dzielnicy, która również będzie musiała się pozytywnie wypowiedzieć. Będzie się mogło okazać, że na przykład Rada Dzielnicy chce coś innego posadowić we wskazanym miejscu lub będzie miała inne obiekcje. Jeśli tutaj wniosek przejdzie ponownie pozytywną weryfikację to temat wraca do ZDMK i przygotowujemy wtedy koncepcję parkingu i kosztorys - mówi Jacek Bartlewicz, rzecznik prasowy ZDMK.