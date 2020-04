Kraków. Problemy z przebudową ulicy Krakowskiej z powodu pandemii koronawirusa

- Według najświeższych informacji od wykonawcy, na budowie odczuwalne są pierwsze problemy wywołane koronawirusem. Na plac budowy nie dotarł zamówiony we Włoszech transport płyt porfirowych, przeznaczonych na nawierzchnie chodników. Osłabiony został również potencjał osobowy wykonawcy - część pracowników z Ukrainy opuściła Polskę, część pracowników wykonawcy i jego podwykonawców przebywa na opiece nad dziećmi oraz zwolnieniach lekarskich. Nie mamy wiedzy, aby któryś z nich był hospitalizowany w związku z COVID-19 - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Czy problemy wpłyną na zmianę harmonogramu inwestycji? - Zbyt wcześnie na to, by mówić o zmianach w harmonogramie - wykonawca sygnalizuje, że jeśli sytuacja się pogorszy to planowane przywrócenie tramwajów na Stradom może się przesunąć z początku na połowę maja - wyjaśniają w ZDMK.