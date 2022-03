Kraków pożegnał Krzysztofa Pendereckiego. "Wyzwoloną nutą napisał wolną Polskę" Anna Piątkowska Julia Kalęba

W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Pendereckiego. Z bazyliki św. Floriana, gdzie była tymczasowo złożona urna, kondukt z prochami kompozytora przeszedł Drogą Królewską do kościoła Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tam w kryptach Panteonu Narodowego zostały złożone prochy Krzysztofa Pendereckiego. Uroczystość miała charakter państwowy. - Są w historii światowej kultury ludzie niezwykli, zapisani na wieki na kartach historii świata i jego kultury. Z całą pewnością dzisiaj na to miejsce wiecznego spoczynku odprowadzamy właśnie takiego wielkiego człowieka - mówił prezydent Andrzej Duda. - Profesor uczył nas wszystkich, że muzyka jest mową dźwięków, mową, która porusza i uczy, zmieniając na lepsze życie człowieka. Ona bowiem, a więc także jego muzyka, wciąż nas wzywa nie tylko do odbudowywania tak bardzo potrzaskanej przez kataklizmy również naszego wieku metafizycznej przestrzeni człowieka, ale i do nadziei, której źródłem jest żywa wiara w tego, który dla nas umarł i zmartwychwstał - podkreślił podczas homilii prymas Polski abp Wojciech Polak.