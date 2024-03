Kraków. Poranne problemy w komunikacji miejskiej. Awarie tramwajów. A jak tam korki? Piotr Rąpalski

Joanna Urbaniec / Polskapress

Bywają takie poranki w Krakowie kiedy pasażerowie komunikacji miejskiej nie mają lekko. Po godz. 6 na Rondzie Kocmyrzowskim doszło do awarii tramwaju, który zablokował ruch we wszystkich kierunkach. Chwilę później, całkiem niedaleko - kolejny problem: ul. Bieńczycka, kierunek Rondo Czyżyńskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5,9,14,52 kierowane przez Plac Centralny. Ruch na Kocmyrzowskim został w miarę szybko przywrócony, ale już po chwili... ul. Kocmyrzowska kierunek Rondo Kocmyrzowskie zatrzymanie w ruchu - awaria tramwaju, linie 1,5 kierowane do Ronda Hipokratesa.