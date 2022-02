Kraków. Policjantka po służbie uratowała kobietę przed wychłodzeniem

Było już po zmroku, gdy krakowska policjantka jadąc swoim samochodem w miejscowości Morawica w powiecie krakowskim zauważyła, że na poboczu drogi prowadzącej w kierunku ogródków działkowych znajduje się osoba, która leży i mimo usilnych prób nie może wstać. Policjantka wysiadła z pojazdu, a ponieważ droga nie była oświetlona nakierowała światła samochodu na postać i wyszła sprawdzić, czy człowiek ten nie potrzebuje pomocy.

- Jak się okazało była to około 60-letnia kobieta, która miała na sobie cienką odzież, była bez kurtki i nie była w stanie podnieść się samodzielnie. Z kobietą nie było logicznego kontaktu (nie był od niej wyczuwalny alkohol więc wynikało to zapewne ze stanu zdrowia), nie potrafiła powiedzieć gdzie mieszka i jak znalazła się w tym miejscu. Policjantka poprosiła o pomoc członka swojej rodziny, który przebywał w tym czasie na pobliskiej działce. Wspólnie zajęli się kobietą, która była już bardzo wyziębiona, okryli ją własną odzieżą i natychmiast powiadomili pogotowie. Służby medyczne, które przybyły na miejsce zabrały starszą panią do szpitala - mów Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.