Kraków. Policjanci znaleźli w mieszkaniu 22-latka marihuanę, amfetaminę, mefedron oraz kokainę. Grozi mu więzienie

Policjanci udali się na Kazimierz, gdzie 22-letni mężczyzna miał ukrywać w jednej z kamienic nielegalne substancje. Rano, ok. godz. 8, funkcjonariusze zauważyli podejrzanego, który wychodził z budynku. Kryminalni natychmiast podeszli do 22-latka, przy którym w trakcie przeszukania ujawnili białą, zbryloną substancję, zawiniętą w folię aluminiową.

Policjanci udali się do jego mieszkania, gdzie natrafili na kolejne nielegalne substancje: susz roślinny, kryształy i biały proszek. Mężczyzna przyznał, że to narkotyki, które należą do niego. W sumie policjanci zabezpieczyli ponad 75 gramów marihuany, prawie 95 gramów amfetaminy, ponad 66 gramów mefedronu oraz prawie 10 gramów kokainy. Zabezpieczono również wagę elektroniczną oraz młynki do kruszenia suszu roślinnego. 22-latek po przewiezieniu do pobliskiego komisariatu został przesłuchany.

Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu. Grozi mu kara od roku do 10 lat więzienia. Prokuratura zastosowała wobec niego policyjny dozór, poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju.