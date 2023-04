Kraków. Podróżowali 6 tys. kilometrów na wesele, a skończyli w rękach straży granicznej

Cudzoziemcy w trakcie prowadzonej kontroli legalności pobytu okazali paszporty, wizy krajowe oraz zezwolenia na pracę wydane przez jedną ze szczecińskich firm. Niestety mężczyźni narodowości bengalskiej nie pojawili się w pracy oraz nie skontaktowali się z firmą, która wystawiła im przedmiotowe zezwolenia. W związku z powyższym ich zezwolenia zostały anulowane.

Ponadto cudzoziemcy przedstawili funkcjonariuszom bilety autobusowe z Krakowa do Wenecji. Planowali wyjechać do Włoch na dwa śluby: kuzyna i brata. Niestety ich podróż i udział w uroczystościach zostały uniemożliwione, ze względu na nielegalny pobyt w RP - cel wjazdu cudzoziemców do Polski był inny, niż zadeklarowany w czasie przekraczania granicy RP.

Komendant Placówki SG w Krakowie wydał wobec obywateli Bangladeszu decyzje o cofnięciu posiadanych przez cudzoziemców wiz krajowych oraz o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu. Orzekł jednocześnie o zakazie ponownego wjazdu cudzoziemców na terytorium RP i strefy Schengen przez okres 6 miesięcy.