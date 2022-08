Kraków. Podróż w czasie podczas spotkania "Średniowiecze da się lubić" Klaudia Warzecha

Nauka średniowiecznych tańców, widowiskowy pokaz mody, manewry piechoty miejskiej czy szkolenia musztry? To wszystko podczas spotkania z cyklu "Średniowiecze da się lubić". Wydarzenie to okazja do przeniesienia się w czasie i nietypowego spędzenia weekendu w gronie całej rodziny. Tak podczas ostatniego dnia wakacji w średniowiecznym klimacie bawili się mieszkańcy Krakowa.