Kraków planuje umieścić Nową Hutę na szlaku Architektury Reżimów Totalitarnych Europy w XX wieku

"Nowa Huta jest niezwykle cennym świadectwem przeszłości obciążonej balastem socjalistycznej ideologii oraz trudnych wydarzeń historycznych, będących skutkiem reżimu komunistycznego. Jej unikatowy układ architektoniczno-urbanistyczny stanowi kompleksowy przegląd stylów i tendencji w architekturze drugiej połowy XX w. od socrealizmu, przez modernizm, po postmodernizm, które wykorzystywano w obiektach o zróżnicowanych funkcjach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Zabudowa Nowej Huty to wyjątkowy przykład miejskiej kreacji przestrzennej tego okresu – największej w powojennej Polsce i wyróżniającej się w Europie" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Zaznaczono w nim również, że uchwała w sprawie przystąpienia gminy Kraków do Stowarzyszenia Atrium będzie miała wpływ na dochody i wydatki Krakowa. Członkowie Stowarzyszenia Atrium są zobowiązani do uiszczania opłat członkowskich. Opłaty te podlegają regularnym przeglądom i obecnie wynoszą 2475 euro rocznie plus podatek VAT. Dla organizacji, która staje się

członkiem Stowarzyszenia Atrium w ciągu roku, opłata naliczana jest proporcjonalnie. W magistracie wyjaśniają, że środki finansowe na opłaty członkowskie zostałyby zabezpieczone w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa na 2024 rok.