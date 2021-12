Kraków. Plac z wielką rybą już gotowy. Wygląda pięknie

Plac zabaw to staw królewski, w którym niegdyś hodowano ryby, które później trafiały na stoły władców na Wawelu. Dlatego niekwestionowanym bohaterem placu zabaw jest wielka ryba lipień! Na placu zabaw znajdziecie także łódkę, wieżę do zabawy piaskiem, karuzelę, piaskownicę z pięknymi rybkami, urządzenia do nauki równowagi i dużo huśtawek, w tym huśtawkę dedykowaną najmłodszym i ich opiekunom.

Na placu zabaw będzie na Was czekać duże urządzenie wodne, które z pewnością przyniesie wiele radości w upalne dni. Dodatkowo dla spragnionych przygotowano miejski pitnik.

Na placu zabaw pojawiło się też kilkaset krzewów, jednak ze względu na porę roku, na pełen efekt będziemy musieli poczekać do wiosny. Plac zabaw zostanie otwarty dla mieszkańców w przyszłym tygodniu, niezwłocznie po otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie.