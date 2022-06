Kraków. Piosenka francuska w Piwnicy pod Baranami. Zaśpiewa Agnieszka Grochowicz

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Artyści zapraszają do Francji lat 40., 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia w muzyczną podróż przez klasykę piosenki francuskiej. Chanson française to regionalna odmiana poezji śpiewanej i piosenki autorskiej charakteryzująca się literackim, poetyckim i emocjonalnym tekstem oraz melodyjną warstwą muzyczną o nierozbuchanej instrumentacji. Za matkę współczesnego gatunku tej piosenki uznaje się dziś Edith Piaf. Choć nie była ona kompozytorką śpiewanych przez siebie utworów, a teksty napisała tylko do kilku z nich, odegrała ogromną rolę inspirującą dla nadchodzącego pokolenia młodych artystów, których dopiero można uznać za właściwych reprezentantów gatunku. Kilku z nich zresztą pomogła, ułatwiając start artystyczny, a wśród nich był np. Yves Montand.

Te i inne ciekawostki o samych piosenkach i życiu artystów będzie można usłyszeć między utworami, które na scenie wykona Agnieszka Grochowicz. Będą to takie utwory, jak np. "Milord", "La vie en rose", "Pod niebem Paryża" czy "Amsterdam". Koncert rozpocznie się w Piwnicy pod Baranami o godz. 20.