Kraków. Pasażerowie MPK ucieszą się! Tramwaje wracają do Mistrzejowic i os. Piastów

Do końca tygodnia potrwa remont torowiska na rondzie Piastowskim w Nowej Hucie. Już od soboty tramwaje będą ponownie mogły przejeżdżać przez to rondo i dojadą do os. Piastów i Mistrzejowic.

Od soboty na stałe trasy powrócą tramwaje numer 9, 14, 21, 52. Przestaną natomiast kursować zastępcze autobusy numer 709 i 752. - Prace na rondzie Piastowskim ograniczają się do wnętrza ronda i nie ingerują w ulice. Dzięki temu ruch samochodów w tym rejonie może się odbywać bez dodatkowych utrudnień. Tramwaje oczywiście przez rondo nie jeżdżą. Działa komunikacja zastępcza. Tramwaje wrócą na rondo Piastowskie w sobotę, 25 kwietnia - wyliczają urzędnicy miejscy. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa przekazują również ważne informacje dotyczące przebudowy ul. Krakowskiej i jej skrzyżowania z ul. Dietla. W drugiej połowie maja tramwaje mają ponownie zacząć przejeżdżać z ul. Dietla w ul. Stradomską (obecnie, w związku z prowadzonymi pracami, tramwaje nie kursują tą trasą). Tymczasem już w piątek (24 kwietnia) ponownie ma zostać otwarte przejście ul. Łokietka pod modernizowanym wiaduktem kolejowym. Sprawdź aktualne utrudnienia Raport drogowy w Małopolsce - informacje o sytuacji na trasie Sprawdź! Wideo