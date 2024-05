Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 20.05.2024

To była największa impreza biegowa w ten weekend w naszym regionie. W niedzielnym Biegu Skawińskim (19 maja 2024) i towarzyszącym mu zawodom wystartowało około 1000 osób. Spędziliście tam dzień na sportowo? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej obszernej GALERII.

Świetna była frekwencja na meczu Cracovii z Rakowem Częstochowa. To był ostatni mecz w tym sezonie na własnym boisku. Blisko 14 tysięcy fanów zjawiło się na meczu i oklaskiwało dobrą grę swoich ulubieńców. W loży honorowej mecz oglądał prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

W meczu 33. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia - Raków Częstochowa 2:0. Cracovia miała wszystko w swoich rękach. Musiała wygrać mecz, by nie zostawiać kwestii utrzymania do ostatniej kolejki i meczu z Ruchem w Chorzowie. I dokonała tego w dobrym stylu.

Pogoda może się radykalnie popsuć, a ciepły weekend zamienić w deszczowo-burzowy. Na południu Małopolski w powiecie tatrzańskim przechodzi burza z gradem. Front burzowy przemieszcza się z Czech w kierunku Podhala. Tam występują wyładowania atmosferyczne. Odradzamy wychodzenie w góry. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami. Pytanie czy zmiana pogody dotknie też Krakowa?

94-letniSobiesław Zasada, najstarszy zawodnik WRC na świcie, pojechał "Maluchem" z Krakowa do Monte Cassino, by uczcić 80. rocznicę bitwy. 1740 km najbardziej utytułowany polski kierowca rajdowy przemierzył w trzy dni wraz z grupą ośmiu fiatów 126p. - Nie był to wyczyn sportowy, ale przede wszystkim hołd dla polskich bohaterów, którzy zginęli tu 80 lat temu - mówił Sobiesław Zasada.