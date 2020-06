Kraków. Pamiętaj o przedłużeniu Krakowskiej Karty Miejskiej

Kraków. Turyści będą mogli pod Wawelem kupić tańszy bilet na przejazdy tramwajami i autobusami

Kraków walczy o to, by w okresie pandemii koronawirusa pod Wawel znów wrócili turyści. Jednym z rozwiązań ma być tańszy bilet 72-godzinny dla osób goszczących w stolicy Małopolski. Uchwałę potrzebną do wprowadzenia takiego rozwiązania przegłosowali miejscy radni.