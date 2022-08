Kraków. Opłaty w górę. Czy studentów będzie stać na najem mieszkań w nowym roku akademickim? Zarobią na to? Wezmą kredyt, który zdrożał?

– komentuje Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Zwraca uwagę, że choć ofert jest dziś więcej niż w kwietniu czy maju 2022, to wciąż zdecydowanie mniej niż przed wybuchem wojny w Ukrainie. Niska podaż przy wysokim popycie wpływa na ceny. A popyt we wrześniu może być naprawdę wysoki.

- W ostatnich tygodniach widzimy wzrost podaży mieszkań i łagodne hamowanie wzrostu cen w części metropolii, w Krakowie pojawiły się nawet lekkie spadki. Ale to może nie być koniec podwyżek opłat za najem. Jest wysoce prawdopodobne, że powrót studentów we wrześniu, przed nowym rokiem akademickim, skłoni właścicieli mieszkań do kolejnego podniesienia cen

75 tysięcy studentów (w tym ponad 8 tys. cudzoziemców) może być zainteresowanych wynajęciem mieszkania w Krakowie

Badania prowadzone przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego wykazały, że z samego Krakowa wywodzi się ok. 25 tysięcy studentów, dodatkowo kilkanaście tysięcy dojeżdża z gmin należących do sąsiednich powiatów - krakowskiego (ziemskiego) i wielickiego. Z pozostałych terenów Małopolski pochodzi około 35 tysięcy studentów. Reszta – czyli ok. 55 tysięcy osób - to przybysze spoza naszego regionu, w tym cudzoziemcy (jest ich 8,1 tys.). Najliczniejsza grupa dotarła z Podkarpacia, a dwie kolejne – ze Śląska i Świętokrzyskiego. Przytłaczająca większość z studentów (z wyjątkiem niestacjonarnych) wynajmuje mieszkania w Krakowie. Jeśli doliczyć do nich Małopolan z miejscowości, z których trudno codziennie dojeżdżać pod Wawel, wyjdzie około 75 tys. osób potencjalnie zainteresowanych wynajęciem mieszkania w stolicy Małopolski.