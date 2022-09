Kraków. Od czwartku nowe rowery na wynajem za darmo! Na kolejnych stacjach ma pojawić się po około 30 sztuk

Do tej pory rowery elektryczne na wynajem krótkoterminowy dostępne były w parku-e-bike na Czerwonych Makach P+R. Teraz stacje będą znajdowały się w obrębie istniejących już wiat przy parkingach P+R Nowy Bieżanów, Kurdwanów oraz Mały Płaszów.

Pomimo tego, że rowery są już dostarczane na miejsce, nie można jeszcze z nich korzystać. Oficjalnie wirtualne stacje rowerowe mają ruszyć od 15 września (czwartek). Wtedy też możliwe będzie ich wypożyczenie.

Zarówno wypożyczenie i zwrot roweru będzie możliwy na dowolnym aktywnym parkingu. Ze względu jednak na kwestie techniczne Zarząd Transportu Publicznego zaleca zwrot na te same stacje.

Z rowerów można korzystać we wszystkie dni tygodnia od godziny 6 do godziny 21. Najpóźniej wypożyczyć rower będzie można do godziny 20 oraz zwrócić w tym samym dniu do godziny 21. Brak zwrotu roweru w określonym regulaminem terminie będzie skutkował m.in. zablokowaniem konta użytkownika. System będzie czynny we wszystkie dni tygodnia. Dodatkowo na każdej ze stacji ma pojawić się informacja z regulaminem w jeżyku polskim, angielskim i ukraińskim.