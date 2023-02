Kraków. Nowa odsłona Muzeum Wyspiańskiego ze 140 kolejnymi pracami genialnego twórcy Anna Piątkowska

Nowa odsłona wystawy stałej w Muzeum Wyspiańskiego otwarta została dla zwiedzających 14 lutego. Scenariusz ekspozycji nie uległ zmianie, a kolejna odsłona prezentowanych prac wymuszona została względami konserwatorskimi. - Wyspiański pracował przede wszystkim w technice pastelu na papierze – to bardzo delikatna technika – obiekty nie mogą być prezentowane non stop. Raz do roku w muzeum będzie następowała zmieniana ekspozycja – wyjaśnia prof. Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum narodowego w Krakowie.