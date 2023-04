Kraków. Niepełnosprawnych z roku na rok przybywa ale miasto nie jest dla nich w pełni dostępne

- 100 proc. naszych autobusów ma niską podłogę. W przypadku tramwajów póki co jest to ok. 82% taboru. Warto jednak dodać, że w tym roku w Krakowie do ruchu zostanie jeszcze oddanych 45 nowych Lajkoników II. - mówi Marek Gancarczyk, rzecznik MPK.

Znaczną część niepełnosprawnych stanowią osoby na wózkach elektrycznych. Według Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w roku 2022 w Małopolsce, podpisano 118 umów o dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego na kwotę 1,5 mln. złotych oraz 86 umów o dofinansowanie zakupu skutera elektrycznego na kwotę 614,2 tys. zł. W Krakowie było to, 14 umów o dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego na kwotę 186,6 tys. zł i 19 umów o dofinansowanie do zakupu skutera elektrycznego na kwotę 135,6 tys. złotych.

Wózki są, nie ma ich gdzie ładować

Sprzętu na rynku nie brakuje ale problem stanowią punkty ładowania. Są to specjalnie oznaczone miejsca w obrębie budynków miejskich umożliwiające dostęp do gniazdka elektrycznego, z którego niepełnosprawny może korzystać przez godzinę. We Wrocławiu takich punktów jest kilkanaście, a w Krakowie zero. Dlaczego?