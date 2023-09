Kraków. Nie żyje Maciej Mach, jeden z organizatorów NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina

Organizator strajku okupacyjnego

Współzałożyciel organizacji o nazwie "GROT"

Na przełomie stycznia i lutego 1982 r. inicjator powołania Komitetu Ocalenia Solidarności (pierwszej tajnej struktury "S" w HiL - do października 1982 r.); współorganizator pierwszego marszu spod kombinatu w dn. 30 kwietnia 1982 r.; w sierpniu 1982 r. współzałożyciel (z W. Danielem, Z. Kubiakiem i ks. W. Palmowskim) organizacji o nazwie "GROT", pierwszej tajnej struktury koordynującej podziemną działalność związkową w Krakowie-Nowej Hucie (do pocz. listopada 1982 r.), w której działał pod pseudonimem "Gnat"; w 1982 r. uniknął poboru do Czerwonego Boru; od października 1982 r. do kwietnia 1989 r. współorganizator i koordynator działalności Tajnej Komisji Robotniczej Hutników; współorganizator niezależnych manifestacji w Nowej Hucie.